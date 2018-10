Melania-dubbelganger bedreigd met dood

Dat schrijft TMZ, die met de vrouw, Melanie Marden, sprak. Haar leven wordt dagelijks bedreigd, laat ze weten. Ze vindt het zelf bizar dat mensen zo opgefokt raken van de video dat ze achter een actrice aangaan die ’gewoon een inkomen probeert te verdienen’.

Marden heeft dan ook geen spijt van haar lapdance act in de clip. Volgens haar moet iedereen gewoon even bedaren en op echte problemen focussen, ’zoals een geneesmiddel tegen kanker’.

De video die een aantal dagen geleden verscheen, verwijst naar rapper Kanye West, die erg goed is met Trump. Dear 45, I ain’t Kanye heet de clip, waarbij „Melania” uit de kleren gaat voor rapper T.I. en duidelijk herkenbaar is aan haar befaamde I really don’t care, do u-jasje.