Zo gaan Doutzen en Sunnery naar het bos

Tenminste, je kunt je niet voorstellen dat de gemiddelde Nederlandse vrouw een wit kanten doorschijnend jurkje uit de kast pakt, en daar een modieuze geruite trenchcoat overheen aantrekt. En de gemiddelde man zou zijn dure pak waarschijnlijk gauw vervangen voor iets comfortabelers. Zo niet sterrenkoppel dj Sunnery James en topmodel Doutzen Kroes.

Het plaatje dat ze delen op Instagram lijkt meer een fashionfoto. De laatste geeft dan ook gehoor aan de vermoedelijke oproep van de onzichtbare fotograaf op het plaatje: strike a pose. Tja, als beroemdheid moet je natuurlijk zelfs op ’Sunday’ goed voor de dag komen. En de fans houden ervan. Ze vinden het spectaculair, en vinden zelfs dat de twee nog wel een keer kunnen trouwen.

Maar dat het inderdaad vooral een goed gekozen modeplaatje was bij deze zondag, verklapt Doutzen later zelf, wanneer ze bij de reacties schrijft dat het ’de beste US Vogue shoot van 2018’ was.