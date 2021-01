Vervolgserie Sex and the City zonder Kim Cattrall

De nieuwe serie krijgt de titel And Just Like That..., en richt zich op de levens van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). De dames zijn nu 50 jaar of ouder en hebben inmiddels weer het nodige meegemaakt op liefdesgebied en in hun vriendschap. Vooralsnog beginnen de opnames van de show in New York aan het einde van de aankomende lente. Er worden 10 afleveringen gefilmd van 30 minuten.

Sarah Jessica Parker postte een teaser op Instagram, waarop fans direct dolenthousiast reageerden. „Dit is niet waar! Gaan jullie echt een nieuwe show maken? Wat geweldig, ik kan niet wachten!”, schrijft een fan. Een ander reageert: „Oh mijn God, ze zijn terug! Ik ben opgegroeid met Sex & The City en heb er zoveel van geleerd wat betreft daten. Of eigenlijk wat ik juist niet moet doen, haha! Heerlijk om jullie weer terug te hebben.”

De serie Sex and the City is gebaseerd op het boek van Candace Bushnell en was van 1998 tot 2004 wereldwijd op televisie te zien. Daarna werden er nog twee films gemaakt: een in 2008 en een in 2010.