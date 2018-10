Meghan draagt in Australië voor meer dan 60.000 euro aan kleding

De verschillende outfits die Meghan op een dag draagt, bedragen bij elkaar opgeteld meer dan 60.000 euro, berekende het blad. Vooral sommige jurken en trenchcoats doen de teller omhoog schieten. Tel daar de kosten voor designerschoenen en -tassen bij op en de nodige sieraden en zo is de royal al snel een paar duizend euro per dag kwijt. Niet alles kocht ze nieuw: op de vijfde dag draagt ze opnieuw het jurkje van Stella McCartney, dat ze ook op de 92e verjaardag van koningin Elizabeth droeg.

Sommige ontwerpers profiteren behoorlijk van Meghans kledingkeuzes. Zo lag de site van designer Dion Lee er direct uit, toen Meghan op de derde dag een marineblauwe jurk van haar droeg waarin haar babybuikje zich licht aftekende. Of dat ook gebeurde met de jurk van ontwerper Emilia Wickstead - die zij speciaal voor Meghan in zwart met wit ontwierp in plaats van andersom - is niet bekend, maar blijkbaar gunde Meghan het de ontwerpster wél. Wickstead verweet Meghan en Givenchy na het koninklijke huwelijk in mei nog dat Meghans bruidsjurk een kopie was van een trouwjurk uit háár collectie. Was deze keuze misschien een goedmakertje?

Ook de oversized blazer uit de collectie van Serena Williams raakte direct uitverkocht nadat Meghan zich daar op haar tweede dag in Australië in vertoonde. Het is duidelijk: het Meghan-effect is nog lang niet uitgewerkt.