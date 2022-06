Sarah van Soelen niet terug te zien in André Hazes-docu

Sarah heeft er naar eigen zeggen geen behoefte aan om zichzelf terug te zien in de documentaire over het ’hectische leven’ van haar ex André.

Over de ’matchende tattoo’ op haar rug met de tekst: I love him, not for the way he silences my demons, but for the way his demons dance with mine, vertelt ze openhartig dat André de mannelijke versie hiervan op zijn ribbenkast zou laten zetten, maar dat dit er nooit van is gekomen. „André heeft de tattoo niet gezet, omdat hij eerst die van zijn ex wilde verwijderen. Het is wel iets samen tussen mij en Dré, maar ik heb geen hekel aan hem. Het is voor mij oké, het is goed.”

Sarah wenst de zanger dan ook het beste toe: „Ik hoop alleen maar dat hij heel erg gelukkig wordt, in welke zin dan ook en met wie dan ook, maar vooral met zichzelf. Dat zou ik heel fijn vinden.”

’Content’

Hoewel ze André ’helaas’ niet meer spreekt, beaamt ze verder dat het goed met haar gaat. Momenteel woont ze in het huis dat ze eerder samen met de zanger had gekocht. Op de vraag of het niet ’raar’ is om daar nu alleen te wonen, antwoordt Sarah dat ze er ’content’ mee is: „Ik zeg heel eerlijk, ik heb geen kastruimte meer over dus ik ben heel blij dat ik alleen woon.”