Jochem Myjer maakte Duitsers boos

Hij is in de herfstvakantie met zijn camper op een camping in Duitsland. „Dat je de omgekeerde bestuurderstoel van de camper net iets te lomp naar achter doet om 6.54 uur en de toeter gedurende 20 seconden afgaat. Hele camping boos. De slapende ’Leidinggevende’ ook”, schrijft de cabaretier bij een foto waarop hij laconiek de camera in kijkt. Dat komische gezicht moet de Duitse campinggasten toch goedgezind stemmen, verwachten veel van zijn fans.

„Welkom in mijn wereld”, schrijft Jochem ook nog bij de foto. En dat vinden veel fans heel treffend. „Net wat voor jou.” Meerderen refereren ook aan zijn bekende act. „Dit is wat je zegt een typische Jochem-actie. Echt iets voor jou om de mensen te wekken: wakker worden wakker worden wakker worden, hup hup hup”.”