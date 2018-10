Park in Florida vernoemd naar Tom Petty

Petty groeide op in Gainesville. Als kind was hij vaak in het park te vinden waar hij speelde met zijn broer en vrienden. „Mijn neef herinnerde me er onlangs aan dat het een heiligdom was, en dat was ook echt zo”, zei zijn broer Bruce Petty in het park. „Het was een plek voor ons om te ontsnappen en kinderen te zijn en plezier te hebben. Het feit dat we dit vandaag weer doen maakt het zo bijzonder.”

Tom Petty overleed op 2 oktober 2017. Hij werd op 20 oktober 1950 geboren in Gainesville en woonde in de kleine stad tot hij naar Los Angeles trok om het te gaan maken in de muziekbusiness. Petty verkocht wereldwijd miljoenen platen met zijn band The Heartbreakers, met The Travelling Wilburys en als solo-artiest. In 2002 werd hij opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame.

