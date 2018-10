Jeroen van der Boom brengt ode aan vrienden

De artiest merkt in zijn huidige leven dat het moeilijk is om voldoende tijd te maken voor zijn vrienden. Maar ook weet hij: „Echte vriendschappen zijn zo, dat als je elkaar heel lang niet gezien hebt, en je 1 minuut weer bij elkaar bent, dan is het weer goed.”

Jeroen denkt zelfs dat hij zijn huidige carrière mede aan zijn vrienden dankt. „Misschien heb ik dit alles eigenlijk wel bereikt, omdat ik mensen heb die ik kan bellen als ik langs de kant van de weg sta. En ze nemen nog op ook.”

Het nummer Deze is voor jou komt vrijdag uit.