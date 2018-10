The Elephant Man eindelijk in musical

Acht keer werd filmklassieker The Elephant Man genomineerd voor een Oscar. Nu is de musicalversie in Nederland te zien. Ⓒ Hollandse Hoogte

In het toneelstuk dat in 1979 al op Broadway te zien was, speelde onder andere DAVID BOWIE mee, en de film van DAVID LYNCH uit 1980 met JOHN HURT en ANTHONY HOPKINS werd genomineerd voor maar liefst acht Oscars. Naar een Nederlandse musicalversie van The Elephant Man is lang uitgekeken, maar die wordt nu eindelijk in de vaderlandse theaters gebracht door FRANK AFFOLTER.