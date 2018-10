Ja hoor, wéér crisis bij de Beckhams!

1 / 2 1 / 2 Al bijna twintig jaar zijn David en Victoria Beckham getrouwd. Van harte zou dat niet altijd zijn gegaan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het was alsof er dit weekend een atoombom was afgegaan in huize Beckham. Nadat DAVID vorige week in een interview had laten weten dat ’hoe langer zijn huwelijk met VICTORIA duurde, hoe moeilijker hij het vond om het een succes te laten zijn’, heeft de voormalig Spice Girl volgens familievrienden een paar dagen verdwaasd in hun villa rondgedobberd.