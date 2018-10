Prins Harry hoopt op een dochter

Op een video op een fanaccount van prins Harry en Meghan is te zien dat iemand op straat Harry naroept: „Ik hoop dat het een meisje is.” Alhoewel het antwoord van de prins niet heel goed hoorbaar is op de video, schrijft het fanblog dat het plaatste er een tekstje bij waarin staat dat Harry antwoordde: „Ik ook.”

Tijdens de opening van de Invictus Games zaterdag sprak Harry ook over zijn ongeboren kind. „Ik ben zo trots dat ik mijn vrouw aan jullie heb mogen voorstellen en we zijn zo blij dat we ons persoonlijk geluk over onze aanwinst met jullie mochten delen.”

Kensington Palace liet eerder dit weekend weten dat Meghan het iets rustiger aan zal doen de rest van het bezoek aan Australië, Nieuw-Zeeland en de Stille Zuidzee. „Na een druk programma hebben de hertog en hertogin besloten om het programma van de hertogin iets in te krimpen voor de komende dagen”, was de mededeling. De hertogin van Sussex ontbrak zondagochtend dan ook bij een aantal activiteiten, maar voegde zich later op de dag weer bij haar echtgenoot.