3FM maakt dj-teams Serious Request bekend

Dj's Sander Hoogendoorn, Angelique Houtveen en Domien Verschuuren bij 3FM Serious Request 2017 tijdens de bekendmaking van het opgehaalde bedrag van 5.026.144,- euro op het marktplein te Apeldoorn. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

NPO 3FM maakt maandag op verschillende tijdstippen bekend welke dj’s zich kunnen opmaken voor een enorme wandeltocht in de week voor kerst voor 3FM Serious Request. Drie teams met elk twee mensen lopen onder de noemer De Lifeline vanuit verschillende plekken in het land naar Utrecht.