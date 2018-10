Willy Wonka-actrice Diana Sowle overleden

Sowle speelde in de film uit 1971 de moeder van Charlie, die een gouden ticket wint en daarmee een bezoekje mag brengen aan de chocoladefabriek van Willy Wonka. De geheimzinnige snoepgigant werd gespeeld door Gene Wilder.

De actrice nam na haar rol als Mevrouw Buckett niet meer veel filmwerk aan. Ze was alleen in 1994 nog te zien in twee films: Clear And Present Danger en Guarding Tess. In 2008 sprak ze een stem in voor videogame Fallout 3.

Volgens The Mirror trad Sowle wel nog geregeld op in het theater in haar woonplaats Washington DC. Ze was daar vaak te zien in de toneelcomedy Shear Madness.