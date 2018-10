Willem-Alexander heeft Queen vaak ontmoet

De laatste jaren is dat ook vastgelegd. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren in 2015 in Londen om deel te nemen aan de nationale dodenherdenking in Whitehall, waar de koningin als eerste haar krans van klaprozen legt ter ere van de gevallenen. Een jaar eerder was het koningspaar de vorstin tegengekomen bij de zeventigste verjaardag van de geallieerde landingen in Normandië in 1944 en enkele maanden na zijn troonsbestijging in 2013 ging de koning in Windsor Castle op de thee bij Elizabeth om formeel met haar kennis te maken in zijn nieuwe functie.

Toen al konden herinneringen worden opgehaald want in 2012 was Willem-Alexander verschillende keren in Londen. Niet alleen omdat zijn broer prins Friso daar na zijn skiongeluk in het ziekenhuis lag, maar ook voor deelname aan enkele festiviteiten rond het diamanten regeringsjubileum van de Queen en voor de Olympische Spelen die dat jaar in Londen werden gehouden. Willem-Alexander en Máxima ontmoetten de hele Britse koninklijke familie in 2011, bij het huwelijk van prins William en Catherine Middleton.

William & Mary-jaar

Over privéontmoetingen is verder niets bekend, maar al in 1988 was Willem-Alexander als vertegenwoordiger van zijn moeder koningin Beatrix aanwezig bij een onderdeel van het zogenoemde William & Mary-jaar, waarin werd stilgestaan dat de Nederlandse stadhouder Willem III in 1688 samen met zijn echtgenote Mary voor een ’glorieuze revolutie’ zorgden die verzekerde dat Engeland en Schotland protestant zouden blijven.

Koningin Elizabeth, die dat jaar ook Nederland bezocht, hield toen in aanwezigheid van de prins van Oranje een toespraak in Westminster Hall, het oudste deel van het parlementsgebouw. Willem-Alexander is daar dinsdag opnieuw en voert dan zelf het woord, zij het in een andere ruimte van het uitgestrekte Palace of Westminster: de Royal Gallery.