Artiesten brengen eerbetoon aan Robert Long

Het gaat om zo’n 24 bekende, maar ook onbekende liedjes van de zanger, die worden uitgevoerd met het Metropole Orkest. De artiesten willen hem op deze dag eren vanwege zijn ’onvergetelijke bijdrage aan het Nederlandse lied’.

De hommage is een voorloper van de theatervoorstelling De Dag dat ik Robert Long ontmoette, die van 1 februari tot en met 1 juni in de Nederlandse theaters is te zien.

Robert Long stierf in 2006 op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.