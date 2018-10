Paula Abdul valt van podium tijdens concert

Paula toert momenteel met haar Straight Up Paula! 2018 Tour door de VS. Een fan deelde zondag op YouTube een video waarin de zangeres het nummer The Promise Of A New Day uit 1991 zingt. Op een gegeven moment moedigt ze het publiek aan om mee te klappen, waarbij ze naar de rand van het podium loopt en daar uiteindelijk vanaf valt.

Alhoewel haar woordvoerder niet heeft gereageerd op vragen van verschillende Amerikaanse media, lijkt Paula niet gewond geraakt bij de val. Ze stapte niet alleen minuten later weer het podium op, maar heeft ook de volgende van haar 27 concerten niet afgezegd.

Straight Up Paula! is de eerste solotournee van de zangeres in 25 jaar. Ze viert met de toer het dertigjarig jubileum van haar eerste studioalbum Forever Your Girl.