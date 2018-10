Nadia Palesa Poeschmann is getrouwd

„Wowi nooit gedacht dat het zo kon lopen als je het mij eerder had gevraagd, maar wat een mooie dag waarop zoveel samen kwam”, schrijft Nadia op Instagram. En ze deelt maar al te graag meer foto’s van haar mooie dag met haar Franse echtgenoot.

„L’amour l’amour, lekker cliché voor mr. Eiffel, maar toch top! All small and sometimes painful things, lead to something big”, schrijft ze bij een tweede foto. Ook op Twitter deelt ze het blijde nieuws. „Gisteren, voordat ik ging trouwen #aandeketting.”

Nadia praat zelden over haar liefdesleven. Zo noemt ze zelfs zelden tot nooit de naam van de man die haar hart gestolen heeft. Ze maakte op Instagram wel eerder al bekend verloofd te zijn.