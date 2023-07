Doodzieke fan zorgt voor tranen bij concert Coldplay in Amsterdam

Amsterdam - Noem op feestjes de naam van Coldplay en de groep valt al snel uiteen in twee kampen. De ene helft noemt de Engelse band de vleesgeworden middenmoot; een beetje een nep-U2 is het volgens de tegenstanders die vinden dat de band, in elk geval de laatste jaren, weinig inspirerende muziek (meer) maakt. De andere helft gebruikt alleen maar superlatieven.

