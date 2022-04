Paul Verhoeven: ’Seksualiteit is verdwenen uit Bond-films’

„Seksualiteit is verdwenen uit films”, aldus de 83-jarige filmer. Hij noemt als voorbeeld de Bond-films. „Er was vroeger altijd seks in Bond-films. Er waren geen borsten te zien. Maar Bond had wel seks.” De regisseur vond dat een stuk realistischer. Hij kon, mede om die reden, weinig met No Time To Die, de laatste Bond-film.

Verhoeven snapt niet waarom seks vrijwel uit films verdwenen is. „Seks is de essentie van ons bestaan. Zonder seks zou onze soort uitsterven. Dus waarom er zo geheimzinnig over doen?”

Seks heeft altijd een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de films van Verhoeven. Tot zijn grootste hits behoren de erotische thriller Basic Instinct en het erotische drama Showgirls. De Nederlandse regisseur bracht afgelopen jaar de film Benedetta uit, waarin een lesbische non masturbeert met een kruisbeeld.