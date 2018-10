Jochem en Marco in race meest positieve BN’er

De andere genomineerden zijn Chantal Janzen, Erica Terpstra, Isa Hoes, Johnny de Mol, Maarten van der Weijden, Nathan Rutjes en Bibian Mentel. Ook Churandy Martina, die in 2016 werd uitgeroepen tot meest positieve BN’er, maakt weer kans op de titel.

Wie de meest positieve bekende Nederlander wordt, wordt bekendgemaakt op de Dag van de positiviteit, 1 november. Via de site dagvandepositiviteit.nl kan worden gestemd op de genomineerden. De award is in het leven geroepen als ’tegenhanger van de waan van de dag waarbij heel vaak wordt uitgegaan van een negatief sentiment’. Met de titel worden ’de mooie, inspirerende en positieve kanten van het leven’ benadrukt.