Rock Werchter strikt Florence + the Machine

Volgens de organisatie staat al vast dat Florence + the Machine een "sprankelend concert" gaat verzorgen. Florence Welch bracht in juni haar meest recente plaat, High As Hope uit. De bijbehorende tournee brengt Florence en haar band begin maart naar het Sportpaleis in Antwerpen, later die maand staat ze in Ahoy Rotterdam.

Rock Werchter maakte eerder al bekend dat ook Mumford & Sons een headliner is op de zaterdag, de derde festivaldag. Muse sluit de 45e Rock Werchter op zondag 30 juni af. Op de eerste festivaldag, donderdag 27 juni, is P!NK een van de publiekstrekkers, vrijdag is dat The Cure.

Kaarten voor Rock Werchter zijn vanaf vrijdagochtend te koop.