Robert ten Brink: ’Ik kan heel onaardig zijn op de set’

De presentator is momenteel jurylid bij Screentest, een talentenjacht voor presentatoren. Zelf herinnert hij zich zijn begintijd bij tv nog goed, waar hij ruimte had om te vallen en op te staan. „Ik heb wel echt de kans gehad om jarenlang te oefenen, aan te rommelen, jezelf te ontwikkelen en fouten te maken. Tegenwoordig is het allemaal veel sneller. Het kost te veel geld en dan is iemand alweer weg.”

Toch heeft hij zelf ook soms maar weinig geduld met tv-talent, bekent Ten Brink. „Het grappige is dat ik zo bezeten ben van het vak dat ik eigenlijk wel heel onaardig uit de hoek kom af en toe. Ik hoor mezelf best wel dingen zeggen dat ik denk: kan het een tandje minder? Ik ga er dan helemaal in op, van: ja, verdomme, waarom doe je dat nou?! Dat kan toch niet?! Enzovoorts, enzovoorts.”