Art Rooijakkers mist de NPO

„Ik heb echt veel te danken aan de NPO. Ik heb er jarenlang met plezier gewerkt met een heleboel leuke, inspirerende, lieve mensen. Dat mis ik soms wel, vooral de mensen eigenlijk.”

Bij RTL 4 presenteert hij nu vanuit de studio de spelshow Holland-België, heel wat anders dan Wie is de Mol dat hij zeven jaar lang op locatie bij de publieke omroep presenteerde. „Dat mis ik helemaal. Het is zo’n prachtprogramma. Om te mogen presenteren is een groot voorrecht. Ik weet dit jaar dus voor het eerst in jaren niet wie de Mol is, dus ik weet niet hoe het werkt.”

Ook het radiowerk dat hij voor AVROTROS deed, mist hij.