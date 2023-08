Gerard Joling stoomt zijn opvolger al klaar!

Meerdere keren kondigde Gerard Joling (63) aan gas terug te nemen. En al kunnen in de showbizz weinig mensen zich voorstellen dat het daar daadwerkelijk van komt, lijkt de zanger en presentator zijn opvolger klaar te stomen voor het grote werk! Geer werpt zich momenteel op als ’coach’ van The Voice of Holland-deelnemer Danilo Kuiters (26). „Hij kent alle valkuilen van het vak.”

Ⓒ WESLEY DE WIT