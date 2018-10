Dit is er gebeurd met Weinsteins beruchte ’casting sofa’

De driezitsbank staat nog steeds achter een koffietafel, een paar stappen van het bureau in het kantoor van waaruit Weinstein ooit zijn werk als filmproducent – en andere zaken – uitvoerde. De middelste kussens op de bank zijn omgedraaid, vermoedelijk om vlekken van zijn seksuele escapades te verbergen. Page Six publiceerde de foto’s.

De sofa maakt meerdere keren zijn opwachting in de claims die vorig jaar oktober in #MeToo werden gedaan. Het Italiaanse model Ambra Battilana Gutierrez vertelde agenten dat zij op de bank zat toen Weinstein naar haar borsten zou hebben gegrepen en probeerde zijn hand onder haar rok te krijgen tijdens een zakelijke ontmoeting in maart 2015. Een voormalig assistent vertelde destijds hoe zij regelmatig de bank van sperma moest ontdoen, minstens drie keer per week, als ’Harvey Weinstein in New York was’, en de condooms en gebruikte spuiten met vloeibare viagra moest opruimen.

’Weerzinwekkend’

Ook in een ander kantoor van Weinstein zou een grote sofa hebben gestaan. Daar zou ook een loopband hebben gestaan. Het past bij de beschrijving van Lucia Evans, die in The New Yorker magazine vertelde hoe Weinstein haar dwong tot orale seks in een kamer waar ook fitnessapparatuur stond. De suite bevat ook een badkamer met douche.

Bronnen beschrijven de ruimte als ’weerzinwekkend’ en zeggen dat geschokt te zijn dat de Oscarwinnende producent zulke goedkope, lelijke meubels had. „Het hele kantoor was zo louche.” Volgens hen moeten medewerkers op werkplekken in de buurt door de muren heen hebben kunnen horen wat er in het kantoor gebeurde.