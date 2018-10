’Jeroen Pauw is drugsdealer van Lubach’

In de uitzending van Zondag met Lubach weet de presentator de lachers weer op zijn hand te zetten. Lubach begint zijn pleidooi voor de legalisering van XTC met een fragment van Pauw, die in zijn talkshow toegaf weleens drugs te gebruiken.

„Tien snoepjes voor 40 euro is op dit moment de aanbieding van de Amsterdamse bezorgservice. Als je liever poeder wil kan het ook, maar dat is ietsje duurder. Er is in elk geval voldoende voor de komende dagen. Als ik nu bel hebben we voor het einde van dit gesprek hier op tafel liggen”, vertelde Pauw naar aanleiding van een app van de Amsterdamse XTC-bezorgservice.

Aan het eind van het item kreeg Lubach een appje van zijn zogenaamde drugsdealer, waarna Lubach naar buiten loopt. Als hij de dealer vraagt zijn helm af te zetten, blijkt het om Jeroen te gaan. Zowel Pauw als Lubach worden overladen met complimenten. Zeker de bijdrage van Pauw blijkt erg gewaardeerd.