’Frisse Meghan op Fiji weer vol aan de bak’

Kensington Palace maakte afgelopen weekeinde bekend dat Meghan het vanwege haar zwangerschap wat rustiger aan gaat doen tijdens de zestiendaagse reis door Australië, Nieuw-Zeeland en de Stille Zuidzee. Maandag vloog ze mee naar Fraser Island, maar het bezoeken van de inheemse stam liet ze over aan Harry. „De hertogin was erg moe”, citeert The Mirror een ’senior paleiswoordvoerder’. In het resort op Fraser Island waar ze met Harry de nacht doorbrengt, kwam Meghan bij van alle drukte. „Ze voelt zich weer fris, is niet ziek en niet uitgeput en kijkt enorm uit naar het resterende deel van de reis.”

Harry en Meghan vliegen dinsdag naar Fiji, waar ze drie dagen blijven. Donderdag staat Tonga op het programma, vrijdag vliegen de hertog en hertogin van Sussex terug naar Australië voor de slotceremonie van de Invictus Games. De vierde editie van de mede door Harry bedachte sportcompetitie voor gewonde militairen wordt zaterdag afgesloten.

Vlak voor ze dinsdag aan hun zestiendaagse reis begonnen, hun eerste overzeese officiële reis als echtpaar, maakten Harry en Meghan bekend dat hun eerste kindje onderweg is. De kleine wordt in het voorjaar verwacht. Meghan voelt zich goed, maar „zwanger zijn heeft een prijs”, verklaarde Harry zondag. Ook toen werkte hij een deel van het programma in zijn eentje af.