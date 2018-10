Mark Knopfler met nieuw werk naar Amsterdam

In november brengt Knopfler zijn negende soloalbum Down The Road Wherever uit. De zanger kijkt uit naar zijn komende tournee. „Mijn nummers zijn gemaakt om live ten gehore te brengen. Ik hou van de periodes waarin ik ze alleen schrijf en dan met de band opneem, maar het beste deel van het proces is om ze live te spelen voor publiek. Ik ben dol op het hele circus”, zegt hij.

Concertbezoekers moeten vooral rekenen op werk van Knopfler maar doorgaans worden er ook een aantal Dire Straits-nummers gespeeld. De zanger stond in 2015 voor het laatst in de Ziggo Dome.

De kaartverkoop voor het concert op 23 juni begint volgende week vrijdag, meldt MOJO.