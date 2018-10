Swedish House Mafia weer achter draaitafels

De heren leefden lang toe naar het grote nieuws. Een week lang telde een klok af op de site van Swedish House Mafia. Toen de teller maandagochtend op nul stond, kwamen minutenlang lege stoelen in beeld. Vervolgens namen Steve Angello, Sebastian Ingrosso en Axwell plaats en kondigden ze hun reünie in het Zweeds aan. Op sociale media wezen fans het trio eerst op de tijd, om vervolgens hun beklag te doen over de taalkeuze.

Swedish House Mafia, bekend van hits als One en Don't You Worry Child, viel vijf jaar geleden uit elkaar. Steve Angello richtte zich de afgelopen jaren op zijn platenlabel Size Records. Sebastian Ingrosso en Axwell gingen verder als duo Axwell Λ Ingrosso, en scoorde hits als Sun Is Shining en More Than You Know.

Geruchten dat Swedish House Mafia weer bij elkaar zou komen deden al maanden de ronde. In maart verzorgde het trio een verrassingsoptreden tijdens het Ultra Music Festival in Miami. De geruchtenmolen draaide overuren nadat posters met het trio waren opgedoken in Stockholm. In de Zweedse hoofdstad geeft Swedish House Mafia op 4 mei zijn eerste optreden. Details over andere optredens of nieuwe muziek zijn niet bekendgemaakt.