Verdeeldheid over blote billen-foto Saskia Noort

„Deze heerlijke foto is zojuist verwijderd door de Instagram-politie”, schreef ze er zondag bij. En als iemand het een lieve foto noemt, maar zich afvraagt waarom ze die met heel Nederland wil delen, reageert ze: „Waarom niet? In 1970 gemaakt door m’n vader, fotograaf. Uiterst urgent ook nu we 47 jaar later totaal verpreutst en geseksualiseerd zijn.”

Saskia krijgt zowel bijval als weerstand. Zo vindt filmregisseur Eddy Terstall: „Hoe meer taboe op het lichaam hoe onveiliger de maatschappij voor vrouwen.” En schrijver Ronald Giphart: „Instagram, net als WhatsApp onderdeel van het grootkapitalistische Facebook, is voor een collectieve verdovende volksvertrutting, waarin iedereen alleen nog maar foto’s van slavinken, schoenen en zonsondergangen plaatst.”

Tegenstanders merken op dat zulke foto’s beter privé kunnen blijven, en waarschuwen voor misbruik van de plaatjes. „Geweldige foto. Wat mij betreft méér bloot. Maar het internet... Vroeger kreeg een pedo (die heel anders naar dit plaatje kijkt dan jij en ik én ‘m mogelijk verspreidt) dit niet in handen. Nu wel. Dat is de afschuwelijke waarheid en de reden dat Instagram ‘m verwijderd.”

Ook vragen sommigen zich af of de kinderen wel toestemming hebben gegeven. Maar Noort laat weten dat deze kinderen inmiddels in de vijftig zijn en ’intens dankbaar dat deze foto bestaat’.