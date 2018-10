Enrique Iglesias: ’Seks als ontbijt’

In december vorig jaar werden de twee ouders van Nicholas en Lucy. En waar het seksleven bij veel ouders erbij inschiet vlak na de geboorte van hun kinderen, is dat van de zanger en de voormalige tennisster er alleen maar beter op geworden. „Ik heb seks als ontbijt”, vertelt Iglesias maandagochtend in de tv-show Lorraine.

Maar beter nog dan dat, vindt hij het gevoel dat het vaderschap hem geeft. „Het is een van de beste gevoelens in de wereld. Heeft het me veranderd? Ik rijd langzamer. Ik denk wat vaker na over stomme dingen die ik op het punt sta te gaan doen. Ik ben meer verantwoordelijk.”

Ook zijn schema heeft hij aangepast op zijn kinderen. „Gelukkig kan dat op dit punt in mijn carrière. Ik ben nooit meer dan twee weken van huis, dus dat is cool.”