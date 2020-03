Cabaretière Eva Crutzen onderzoekt het geheugen

Eva Crutzen: „We kunnen de liedjes van Ruth Jacott meezingen, maar herinneren de geur van onze overleden dierbare niet meer.” Ⓒ FOTO Anne van Zantwijk

Waarom onthoud je wel ’triviale’ dingen als de teksten van de liedjes van de Ruth Jacott en de namen van de jongens van boyband Take That, maar vergeet je de geur van een dierbare die er niet meer is? Waarom is er geen delete-knop voor pijnlijke herinneringen en vervagen herinneringen die je juist graag wil vasthouden? Over deze prangende vragen maakte cabaretière, zangeres en actrice Eva Crutzen (32) een theatervoorstelling. Die werd omgebouwd tot de inventieve driedelige comedy Opslaan als.