Kinderen prinses Madeleine klaar voor Halloween

Met haar twee oudste kinderen, prinses Leonore (4) en prins Nicolas (3), ging Madeleine afgelopen weekeinde op zoek naar de perfecte pompoen. Ook hebben Leonore en Nicolas al heksenmutsen om op 31 oktober lekker te kunnen griezelen. „Sunday funday”, schreef Madeleine bij de kiekjes.

De prinses woont sinds een paar maanden met man Chris O’Neill en haar drie kinderen, naast Leonore en Nicolas de zeven maanden oude prinses Adrienne, in Florida. „Het is echt genieten”, zei Madeleine begin oktober tegen Expressen over haar nieuwe woonplaats. „De kinderen zijn ook erg blij op hun nieuwe school.”

Madeleine woonde al eerder in de Verenigde Staten. Nadat haar relatie met verloofde Jonas Bergström in 2010 op de klippen was gelopen, verhuisde de Zweedse prinses naar New York. Daar leerde ze de Brits-Amerikaanse zakenman Chris O’Neill kennen, met wie ze in 2013 trouwde. Leonore kwam in februari 2014 te wereld in New York, haar broertje en zusje werden in Zweden geboren.