Dries Roelvink schrijft gedicht voor Wim Kok

In het programma 1 op 1 van Kockelmann stonden ze stil bij de intenationale carrière van Kok. Dries Roelvink betoonde de overleden staatsman eer in zijn radiocolumn met een speciaal voor hem geschreven gedicht.

„Wim Kok, de timmermanszoon uit Berg-Ambacht, die het zelfs nog tot premier bracht”, opent hij het eerbetoon. Hij beschrijft in het gedicht de politieke loopbaan van Wim Kok, evenals zijn val. In het gedicht klinkt de waardering door die Roelvink heeft voor de politicus. „Als premier zocht hij een middenweg voor rijk en arm, hij schudden zijn felle veren af en sloeg alarm” en: „Dat kwartje hebben we hem allang vergeven, iedereen maakt fouten in zijn leven.”

En als besluit: „Ik hou Wim Kok in gedachten als een groot staatsman, met nooit een onvertogen woord, waar menig politici nog iets van leren kan.”

Politiek journalist Kees Boonman, te gast in de uitzending, is onder de indruk en complimenteert de zanger. „Trefzeker, bijzonder goed, zowel inhoud als toon.”

Het hele gedicht van Dries is te beluisteren via de website van Radio 1.

