Geoffrey Rush verbouwereerd na MeToo-beschuldiging

De 67-jarige Rush was totaal van slag na het lezen van het artikel. „Het voelde alsof iemand lood in mijn hoofd had gegoten. Ik voelde me verdoofd en dacht dat het niet waar kon zijn. De beschuldigingen komen totaal niet overeen met mijn ervaringen.” Eerder berichtte ABC dat hij nauwelijks meer eet en dat hij medicijnen slikt tegen angsten.

Het is de eerste #MeToo-zaak in Australië. De advocaat van Rush zegt dat de journalist die het verhaal heeft geschreven wanhopig op zoek was naar een Australische invalshoek. „Deze krant heeft zijn reputatie verwoest”, aldus de advocaat. De inkomsten van Rush zouden sinds de publicatie zijn gedaald van miljoenen dollars naar duizenden dollars.