Tragikomedie Doris passeert 300.000 bezoekers

Doris gaat over een gescheiden vrouw (Tjitske Reidinga) met twee puberkinderen die worstelt met haar leven.

Het gaat sowieso goed met de Nederlandse films in de bioscopen op dit moment. Voor het eerst in lange tijd staan er weer drie titels van vaderlandse bodem in de top 10 van best bezochte bioscoopproducties.

De romantische komedie Zwaar verliefd met musicalster Jim Bakkum in de hoofdrol staat op de zesde plaats; de film wist binnen een week bijna 100.000 bezoekers te trekken. De zevende plaats is voor de familiefilm Superjuffie, over een docente met superkrachten die dieren redt. Doris is terug te vinden op de tiende plek.