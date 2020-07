Mel Gibson in orkaan ten onder

De hoofdrol is voor agent Emile Hirsch (Into the wild), die na een traumatische blunder op Puerto Rico is gestationeerd. Daar zit hij zijn tijd uit, het liefst achter een bureau. Alleen maakt het naderende noodweer dat hij toch de straat weer wordt opgestuurd, samen met een nieuwe partner (Stephanie Cayo).

De twee moeten onder meer een paar weigerachtige flatbewoners zien te evacueren, onder wie een zieke ex-rechercheur (Gibson) en een Duitser op leeftijd met een kostbare kunstcollectie. Een roversbende heeft het daar tijdens het orkaangeweld op voorzien. Best passend, omdat het toch al om roofkunst blijkt te gaan.

Op zoveel rond rennende mensen in het gebouw hebben de bendeleden alleen niet gerekend. Dat wordt dus knokken in de striemende regen en pief-paf-poef spelen in de lange gangen. Gooi nog een hongerige roofkat, een uitgebreid wapenarsenaal en een onwaarschijnlijke romance in de mix en de baarlijke nonsens spatten van het doek. Slecht bedacht, gespeeld én geregisseerd. Arme Mel.

✭✩ (1,5 uit 5)