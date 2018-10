Johnny de Mol ’intiem’ met Ellie Lust

Dit seizoen staan Humberto Tan, Victor Mids, Ronald Koeman en Ellie Lust op het lijstje. „Humberto heeft de afgelopen tijd heel veel meegemaakt natuurlijk en heeft veel te vertellen. En Ellie Lust is net weg bij de politie.”

Tien jaar geleden begon Johnny met het presenteren van het reisprogramma. Het ging toen vooral om de spectaculaire locaties, maar daar ligt voor de presentator de nadruk nu niet meer zo op. „Ik vind het mooi om te zien en belangrijk om te weten: waar zet iemand zich voor in en hoe is hij maatschappelijk betrokken?” Zo gaat Johnny met Ronald Koeman in Argentinië naar de favela’s. De bondscoach is ambassadeur van de Cruijff Foundation en wil daar een Cruijff court bezoeken. „Ik vind dat wel zo’n programma net wat meer gewicht geven.”

Intieme momenten

Het programma is naar Johnny’s zeggen ook intiemer geworden. BN’ers mogen dit seizoen metgezellen meenemen op reis. Humberto Tan heeft op zijn reis naar de ijsberen in Canada zijn dochter Isa meegenomen. „Dat levert heel veel extra’s op want af en toe ben je getuige van hele intieme momenten.”

„Maar we komen nog steeds op waanzinnige plekken”, zegt Johnny. Bijvoorbeeld de Superclásicowedstrijd tussen Boca Juniors en River Plate, waar de presentator met bondscoach Koeman en diens zoon Tim is geweest. „ Dat stond heel stiekem ook heel hoog op mijn verlanglijst.”

Altijd avontuur

Als Johnny te gast zou zijn in zijn eigen programma, zou hij het liefst naar het Amazonegebied gaan. Ook van Zuid-Amerika is de presentator gecharmeerd. „Ik vind Zuid-Amerikanen te gek. Er is altijd levendigheid, er is altijd muziek, altijd avontuur.”

In totaal doen dit seizoen zes gasten mee. De twee andere BN’ers worden later bekendgemaakt. Eerder kwam het bericht naar buiten dat Patrick Kluivert en zoon Shane van de partij zouden zijn, maar dat is niet het geval.

De eerste aflevering van Waar is De Mol? is dinsdag 30 oktober te zien bij SBS6.