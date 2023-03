John de Bever verrast door Holland Zingt Hazes

Het is de eerste keer dat hij meedoet aan de reeks. „Ik kreeg een berichtje van Rachel of ze mijn naam mocht doorgeven, of ik het leuk vind. Ik zei: dat vind ik zeker leuk. Toen hoorde ik dat ik erbij mag zijn.” Voor de zanger zijn de optredens een hoogtepunt dit jaar. „Zeker, ik ben er natuurlijk voor de eerste keer bij.”

Jamai Loman, die al vaker aan het evenement heeft meegedaan, vindt het „fantastisch dat John erbij is”, vertelt hij. „Het is toch een nummer 1-volksartiest, dus het is de perfecte match.” Hoewel het voor Loman niet de eerste keer is dat hij aan de HZH-concerten meewerkt, vindt hij ze „altijd bijzonder om te doen.” „Ik hoef niet uit te leggen dat er iets omheen hangt, iets magisch maar ook iets tragisch. In de zin van: het is toch altijd wel jammer dat die oude André het nooit kan zien.”

Warm bad

Net als De Bever is ook Karsu er dit jaar voor de eerste keer bij. „Ik denk dat ik in een warm bad terechtkom omdat het iets is dat heel lang loopt.” Van de muziek van de volkszanger, die in 2004 overleed, is ze al haar hele leven fan. „Na de pandemie dacht ik: eerst wil ik naar een Holland Zingt Hazes-concert. Nu sta ik zelf op het podium.” Ze vindt het „helemaal te gek” om mee te doen. „Ik heb er echt heel veel zin in. Ik denk dat het een van de hoogtepunten van het jaar gaat zijn voor mij.”

Jamai, Karsu, Jeroen van der Boom, John de Bever, Gerard Joling en Kris Kross Amsterdam Ⓒ ANP/HH

Gerard Joling, die net als Loman vaker aan de reeks heeft meegewerkt, vindt het „altijd feest.” „Het is altijd sfeervol. En het is altijd heel mooi dat je met dit soort concerten, met zijn nummers, in één keer van het hele vrolijke weer terug gaat naar het trieste, melancholieke. Het wordt altijd opgepakt, ook die ballads worden uit volle borst meegezongen.”

Trouw

De verrassingselementen zitten ’m volgens Loman „vooral in de keuze van de songs, de artiesten maar ook hoe de set eruitziet.” De nummers zelf blijven geheel hetzelfde. „Dat willen mensen ook. Als je ineens een andere versie van De vlieger gaat doen, dan wordt dat echt niet gewaardeerd. Ze accepteren dat het door een andere artiest wordt gezongen, maar je moet niet gaan rommelen met de tekst of de constructie van het liedje, dat vinden mensen niet leuk.”

De artiesten blijven dan ook „trouw” aan „het Hazes-materiaal”, zegt Loman. „Er zitten hier en daar verrassende elementen in, maar de song zelf, dat is honderd procent Hazes.”