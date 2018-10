Raymi Sambo krijgt prijs voor Black Achievement Month

De Vereniging Antilliaans Netwerk heeft de acteur, theatermaker en activist de In the Spotlight-award toegekend, die jaarlijks tijdens de Black Achievement Month wordt uitgereikt. Sambo heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor meer donkere acteurs in de Nederlandse filmwereld.

Daarnaast maakt hij met zijn theatergroep VIG elk jaar een voorstelling over een actueel thema dat verband houdt met donkere Nederlanders. Een recente voorstelling ging bijvoorbeeld over etnisch profileren door de politie. Sambo werkt altijd met een cultureel diverse cast. Daarnaast presenteerde de acteur Willem Wever en was hij lange tijd te zien in hitserie Spangas.

Onzichtbaar

„Ik ben aangenaam verrast”, reageert Sambo. „Vooral het werk voor diversiteit is vaak onzichtbaar. Instanties kondigen allemaal grote maatregelen aan zonder vaak degenen te noemen die met hen aan tafel heeft gezeten en hen op dat spoor heeft gebracht/geholpen. De nieuwe generatie denkt vaak dat zij verandering teweegbrengt zonder te weten dat het échte werk achter de schermen gebeurt.”

Tijdens de Black Achievement Month, een initiatief dat in de jaren zeventig in de VS werd geïntroduceerd, wordt op een positieve manier aandacht besteed aan de prestaties van zwarte rolmodellen. De evenementen vinden dit jaar plaats in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

De prijs bestaat uit een kunstwerk van de Caribisch-Nederlandse kunstenaar Melvin Anderson. De In the Spotlights-award ging eerder naar Glenn Helberg, de man achter de stichting Ocan die zich zonder winstoogmerk bezig houdt met activiteiten gericht op positieverbetering van Caribische Nederlanders.