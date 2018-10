Wandelduo’s Serious Request bekend

Sander Hoogendoorn en Eva Koreman beginnen op Vlieland, Rob Janssen en Jorien Renkema vertrekken vanuit Weert en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen hebben als startpunt Hengelo. Alle drie de teams eindigen op de laatste dag in TivoliVredenburg, in Utrecht.

De radiozender gooit de jaarlijkse benefietactie dit jaar over een andere boeg. Zo is er dit keer geen Glazen Huis, van waaruit dj’s zes dagen lang radio maken zonder te eten. In plaats daarvan trekken in de week voor de kerst drie duo’s onder de noemer De Lifeline een week lang te voet door het land. Ze gaan daarbij 24 uur per dag van actie naar actie en moeten onderweg hun eigen onderkomen en maaltijden zien te regelen. De opbrengst gaat dit keer niet naar één maar naar drie verschillende goede doelen, wederom in samenwerking met Het Rode Kruis.

Het eerste team legt in totaal 179 kilometer af. Ze gaan van Vlieland via onder meer Harlingen, Afsluitdijk, Hoorn, Volendam, Amsterdam Noord, Diemen en Loenen naar hun eindbestemming. Team twee loopt 171 kilometer vanaf Weert langs plaatsen als Heeze, Geldrop, Eindhoven, Tilburg, Bavel, Breda, Raamsdonksveer, Hank en Lopik en het laatste team heeft 169 kilometer voor de boeg van Hengelo naar Enschede, Groenlo, Lichtenvoorde, Doetinchem, Arnhem, Oosterbeek, Ouwehands Dierenpark in Rhenen en Bunnik.