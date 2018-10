Cabaretière Kiki Schippers verplaatst première na ongeluk

”Kiki moet, om volledig te herstellen, de komende tijd rust nemen”, aldus een korte verklaring van impresariaat Hummelinck Stuurman. Alle try-outs in oktober zijn geannuleerd, evenals de feestelijke première in De Kleine Komedie in Amsterdam. De nieuwe premièredatum wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Schippers (1988) studeerde aan de Koningstheaterakademie in Den Bosch en won eind 2014 de Publieksprijs en de Persoonlijkheidsprijs bij Cabaretfestival Cameretten. Eerder dat jaar werd ze tweede tijdens de Vlaamse Nekka-wedstrijd en in 2013 stond ze met haar muzikanten in de finale van het Leids Cabaret Festival.

De cabaretière won vorig jaar de Annie M.G. Schmidt-prijs voor het meest indrukwekkende theaterlied van het jaar, voor haar nummer Er spoelen mensen aan.