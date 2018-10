Manager Jiri11 trekt zaak tegen rapper Steen in

Steen en Bouma kwamen met elkaar in botsing over een nummer dat de rapper in juli uitbracht. Dit nummer zou voor een groot deel zijn geschreven door rapper Jiri11, een protégé van Spec. Toen Bouma aan Steen meldde dat hij het lied niet meer mocht exploiteren, ging hij op sociale media los tegen de artiestenbegeleider. Het ging om „opruiende en kwetsende teksten.”

Bouma eiste in het kort geding dat Steen de teksten over haar verwijderde. Ook zou hij haar naam niet meer op sociale media mogen gebruiken. Het tweetal is „tot een oplossing gekomen”, laat Bouma maandag weten.

Rapper Steen uit Utrecht raakte in het verleden regelmatig in opspraak om zijn uitspraken. Hij deed onder meer negatieve uitspraken over homo’s en gebruikte tijdens optredens onevenredig vaak het woord ’kanker’. Ook stelde hij op Twitter dat hij een concentratiekamp wilde bouwen om gayrappers te vergassen.