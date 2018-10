’Arjen Lubach heeft gelijk met pleidooi legalisering xtc’

Lubach pleitte zondag in zijn programma Zondag met Lubach voor het legaliseren van xtc. Volgens de cabaretier is het raar dat drank, dat volgens onderzoeken veel verslavender en gevaarlijker is dan xtc, wel legaal verkrijgbaar is en xtc-pillen niet. „Politiek Den Haag zou drank nooit verbieden omdat het bij de cultuur hoort”, stelde Lubach. „Maar voor jongeren hoort xtc net zo goed bij de cultuur. En het is nog gezonder ook.”

Het filmpje, dat binnen een halve dag 165.000 keer werd bekeken, leidde zondagavond en maandag tot veel discussie op sociale media.

Radio EenVandaag testte maandagmiddag de stelling van het VPRO-programma bij een aantal experts. Een ervaringsdeskundige van het programma Spuiten & Slikken, wetenschappers van de gezaghebbende Trimbos- en Bonger-instituten en hoogleraar Wim van den Brink van de Vrije Universiteit Amsterdam bevestigen, met enige kanttekeningen, de stelling van Lubach dat xtc minder schadelijk is dan drank.

Niet verslavend

Zij noemen onder meer als ’voordelen’ dat xtc in tegenstelling tot drank niet verslavend is en dat xtc doorgaans alleen door twintigers en dertigers wordt gebruikt. „Alcohol blijven mensen daarentegen hun hele leven drinken”, stelt een onderzoeker van het Bonger Instituut.

De Tweede Kamer bleek vorige week verdeeld over een onderzoek naar de legalisatie van xtc en MDMA, het belangrijkste bestanddeel van xtc. Veel linkse partijen zijn voorstander van onderzoek.