American Beauty-actrice Mena Suvari geeft voor de derde keer jawoord

„Het is fantastisch. Ik ben echt heel gelukkig, we zijn gelukkig”, zo heeft Suvari aan Us Weekly laten weten.

Veel details wil de actrice niet kwijt over de mooiste dag van haar leven. „Het was heel intiem en erg mooi. Mijn beste vrienden waren erbij. Na al deze jaren, van ups en downs, is het heel fijn om gewoon gesettled te zijn, zeker op dit punt in mijn leven.”

Suvari was van 2000 tot 2005 getrouwd met Robert Brinkmann en van 2010 tot 2012 met Simone Sestito. Hope en Suvari leerden elkaar twee jaar geleden kennen tijdens de opnames van I’ll Be Home for Christmas.