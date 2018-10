Prinses Mabel staat open voor nieuwe liefde

„Friso en ik hebben allebei onze vaders verloren. (...) Dus we hebben welzeker over de dood gesproken. En ook dat we hoopten dat, mocht er ooit iets met één van ons gebeuren, de ander weer geluk zou vinden”, zo vertelt Mabel in de nieuwe LINDA.

Ondanks dat Mabel wel weer open zou staan voor een nieuwe man in haar leven, heeft ze het nog steeds zwaar met het verlies van Friso. „De pijn en het gemis, dat blijft altijd. Ik heb de liefde van mijn leven verloren. Maar de pijn komt nu wel minder frequent en de dalen zijn wat minder diep.”

Naar eigen zeggen hebben haar kinderen, haar familie, „zowel mijn schoonfamilie als mijn eigen”, vrienden en haar werk haar staande gehouden. „Ik weet hoe afschuwelijk dingen kunnen zijn en wat verlies is. Gelukkig ben ik erin geslaagd om er iedere keer sterker - nee, dat is een stom woord eigenlijk - om eruit te komen met nieuwe levenslust. Of in ieder geval levensmoed.”