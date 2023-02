Art Rotterdam rekent op 28.000 bezoekers

Premium Het beste van De Telegraaf

De stand van Madé van Krimpen met het werk van Klaas Rommelaere. Ⓒ Almichael Fraay

Art Rotterdam mag dan aan zijn 24ste editie beginnen, de beste beurs voor hedendaagse kunst in ons land waakt er voor om sleets te worden. Elk jaar probeert directeur Fons Hof nieuw elan aan het evenement in de Van Nellefabriek toe te voegen. Dit jaar is dat Sculpture Park, mede mogelijk gemaakt door de stichting Droom en Daad, geleid door oud-Rijksmuseumdirecteur Wim Pijbes.