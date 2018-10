Fleetwood Mac kondigt Europese tournee aan

Oudgedienden Mick Fleetwood, John McVie, Stevie Nicks en Christine McVie zullen worden begeleid door nieuwkomers Mike Campbell and Neil Finn. Het tweetal verving eerder dit jaar Lindsey Buckingham, die na decennia uit de band werd gezet.

Buckingham heeft zijn oud-collega's onlangs voor de rechter gesleept omdat hij compensatie eist voor de gemiste inkomsten van een tournee die de band voor dit jaar gepland had staan. Volgens zijn advocaten kan dat bedrag oplopen tot ruim 14 miljoen dollar.

Bekijk ook: Lindsey Buckingham verlaat Fleetwood Mac

Bekijk ook: Ontslagen Buckingham klaagt Fleetwood Mac aan

Ruzie

De gitarist zou uit de band zijn gezet omdat hij solo wilde gaan. Buckingham zelf claimt dat hij alleen maar heeft gevraagd de tournee uit te stellen zodat hij tijd zou hebben voor een solo-album.

De 69-jarige artiest maakte tussen 1975 en 1987 deel uit van de band en keerde tien jaar later terug. Hij behoort niet tot de oprichters van Fleetwood Mac, maar schreef wel grote hits als Go Your Own Way, The Chain en You Make Loving Fun.