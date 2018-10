Sanne Vogel fietst met vrouwelijke gedetineerden

Ⓒ Hollandse Hoogte

Sanne Vogel, Eva van der Gucht en harpist Remy van Kesteren gaan samen met een groep vrouwelijke gedetineerden fietsen om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Het bijzondere event vindt op 28 oktober plaats in de penitentiaire inrichting in het dorp Nieuwersluis in de provincie Utrecht.