Prinses Mabel bij staatsbanket Buckingham Palace

Prinses Mabel woont al sinds haar huwelijk met prins Friso in Londen. Het prinselijk paar kon daar een redelijk anoniem bestaan leiden. De Britse media besteedden geen aandacht aan hen en Nederlanders herkenden hen op straat maar zelden. Na zijn ski-ongeval in 2012 werd Friso ruim een jaar verzorgd in het Wellington ziekenhuis in de Britse hoofdstad.

Prinses Mabel bleef ook na zijn overlijden met hun dochters Luana en Zaria in Londen wonen. Het is een uitstekende uitvalsbasis voor haar internationale werk om een einde te maken aan kindhuwelijken. Dat werd in Groot-Brittannië ook opgemerkt. Mabel verscheen vorig jaar op het lijstje van meest invloedrijke vrouwen van haar woonland.

Mabels zwager en schoonzus koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden in de loop van maandagavond in Londen verwacht, waar ze dinsdag voorafgaand aan het eigenlijke staatsbezoek op de residentie van de Nederlandse ambassadeur al een eerste bijeenkomst hebben.